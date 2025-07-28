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بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة

12:16 ص الإثنين 28 يوليه 2025

5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس

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البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 5 أشخاص اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة سيرفيس على طريق 71 بنطاق مركز أبو المطامير، في محافظة البحيرة

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: إبراهيم زكريا إبراهيم 28 عاما، محمد حسن عبدالمقصود 18 عاما، رمضان فوزي عبدالمقصود 25 عاما، محمد أحمد محمود 19 عاما، وعيد عوف إبراهيم 36 عاما، وجميعهم مقيمون بمركز كفر الدوار.

نقل المصابون إلى المستشفى المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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حادث سير انقلاب سيارة البحيرة
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