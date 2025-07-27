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بقرار وزاري.. قيادة جديدة لمديرية الشؤون الصحية بالفيوم

08:26 م الأحد 27 يوليو 2025

الدكتور أيمن محمد عباس السعيد

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الفيوم - حسين فتحي:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، قرارًا بتعيين قيادات جديدة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم.

تضمّن القرار تكليف الدكتور أيمن محمد عباس السعيد بمنصب مدير عام مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والذي كان يشغل سابقًا منصب وكيل المديرية في محافظة الجيزة.

كما شمل القرار تعيين الدكتورة نيفين أحمد شعبان عبد ربه وكيلًا للمديرية، وكانت تشغل منصب مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم قبل توليها المنصب الجديد.

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور أيمن محمد عباس السعيد مديرية الشؤون الصحية بالفيوم
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