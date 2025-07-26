يوفر 9 آلاف فرصة عمل.. محافظ الإسكندرية يفتتح ملتقى "انزل اشتغل" -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، فعاليات الملتقى التوظيفي السادس لخريجي المدارس الفنية، الذي يُقام بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، ضمن مبادرة "انزل اشتغل"، بمشاركة 45 شركة كبرى، لتوفير نحو 9 آلاف فرصة عمل للشباب في مختلف القطاعات.

أُقيم الملتقى داخل إحدى مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بتنظيم من وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم، وشهد حضورًا واسعًا من مسؤولي الشركات، وعدد من قيادات المحافظة، وقيادات التعليم الفني.

شملت الوظائف المعروضة مجالات الصناعة، والزراعة، والسياحة والفندقة، والتعليم المزدوج، والمدارس التكنولوجية التطبيقية، برواتب تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب التأمينات الاجتماعية والصحية، ومزايا أخرى تشمل الانتقالات والتدريب.

وأكد المحافظ أهمية دمج خريجي التعليم الفني في سوق العمل، باعتبارهم أحد ركائز التنمية، مشيدًا بتنوع الوظائف المعروضة، والتعاون الوثيق بين التعليم الفني ومؤسسات القطاع الخاص.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الطالبة "أمنية عبد الرحمن"، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، كنموذج مشرف لخريجي التعليم الفني، وسط إشادة من الحضور.