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27 ضحية من عائلة واحدة.. ضبط سائق حادث طريق القصير جنوب قنا

02:49 م السبت 26 يوليه 2025

ضبط متهم-أرشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، سائق سيارة الميكروباص، اليوم السبت، للتحقيق معه في واقعة الحادث المروع الذي وقع بطريق قفط – القصير، بقرية الكلاحين جنوب محافظة قنا.

وأسفر الحادث عن مصرع طفلة وإصابة 26 آخرين من عائلة واحدة، خلال عودتهم من المصيف.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق قفط – القصير، مما أسفر عن الحادث السابق ذكره، وجميعهم من عائلة "الصغير" بمحافظة الأقصر، أثناء عودتهم من رحلة مصيف بمدينة القصير.


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قنا حادث طريق القصير مديرية أمن قنا
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