السيطرة على حريق مفاجئ في محول كهرباء بإحدى قرى بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة بني سويف، على حريق محدود نشب في محول كهرباء بقرية قاي التابعة لمركز إهناسيا، غربي المحافظة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يُفيد بتصاعد أدخنة كثيفة واشتعال النيران في محول كهرباء بعزبة أحمد عبد السلام التابعة لقرية قاي، فتم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، وتمكنت بمساعدة الأهالي من محاصرة النيران ومنع امتدادها، دون خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.







