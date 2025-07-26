

الشرقية - ياسمين عزت:

نظّمت شعبة الأثاث بدمياط معرضًا مؤقتًا للأثاث بمحافظة الشرقية، يستمر على مدار شهر كامل من 10 يوليو وحتى 10 أغسطس المقبل، ويُقدّم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف أنواع الأثاث المنزلي والمكتبي، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

يُقام المعرض تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبالتنسيق مع شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، حيث شهد اليوم الافتتاحي إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة من الشباب المقبلين على الزواج.

وأكد مسعد الرداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ورئيس لجنة معارض الأثاث، ونائب رئيس شعبة الأثاث، أن المعرض يضم أكثر من 20 عارضًا من كبرى مصانع الأثاث الدمياطي، يُقدّمون منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة.

وأوضح الرداد أن العارضين يتيحون عروضًا مميزة لتسهيل عمليات الشراء، حيث يمكن للمقبلين على الزواج شراء 5 غرف كاملة بـ120 ألف جنيه فقط، بجودة عالية ومواصفات تُنافس المنتجات المعروضة في السوق.

وأشار إلى أن شعبة الأثاث بدمياط تحرص على إقامة مثل هذه المعارض في مختلف المحافظات، بهدف التوسع في التسويق الداخلي وزيادة فرص البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، وتخفيض تكاليف كثيرة مثل النقل وغيرها، مشيدًا بالإقبال الكبير من المواطنين نظرًا للتخفيضات الملحوظة مقارنة بجودة المنتجات المعروضة داخل المعرض.

ويُعد هذا المعرض فرصة حقيقية للمواطنين الراغبين في تجديد أثاث منازلهم أو تجهيز شقق الزواج أو مقار العمل، بما يُراعي الأوضاع الاقتصادية دون الإخلال بالجودة أو الذوق الراقي. ويتم افتتاح المعرض في محافظات عديدة بجمهورية مصر العربية.