جامعة بنها: طفرة غير مسبوقة في الأنشطة الطلابية خلال 2024 - 2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت جامعة بنها طفرة نوعية في الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي 2024-2025، في إطار اهتمام الدولة بالشباب وتوجيهات وزارة التعليم العالي بدعم الأنشطة كركيزة لبناء الشخصية الجامعية.

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، في بيان صحفي اليوم، عن تنفيذ 1667 نشاطًا ومشروعًا طلابيًا متنوعًا في الفترة من 1 سبتمبر 2024 حتى 30 يونيو 2025، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأكد "الجيزاوي" أن الجامعة تضع الأنشطة في صميم استراتيجيتها لتأهيل طلابها، وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية، لتخريج طلاب قادرين على المشاركة المجتمعية وصناعة مستقبلهم.

وشملت الأنشطة مجالات الثقافة والفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والخدمة العامة، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من الطلاب الوافدين وذوي الهمم، مشيرًا إلى نجاح فعاليات كبرى كـ"مهرجان المسرح الجامعي"، ومسابقات الكورال والإنشاد الديني، ومعارض الفنون التطبيقية، وورش الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أهمية دمج الأنشطة في العملية التعليمية، موجهة الشكر للدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة، وللأستاذ إبراهيم عبدالله، مدير رعاية الشباب، على جهودهما في تنظيم الفعاليات.

وأشار الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي ومدير معهد إعداد القادة، إلى أن الجامعة قدمت نموذجًا ناجحًا في الدمج بين التعليم والابتكار والرياضة، ما يعكس التزامها ببناء إنسان متكامل وفق رؤية الدولة المصرية.

وتضمنت الأنشطة أيضًا قوافل طبية ومجتمعية للقرى الأكثر احتياجًا، وزيارات ميدانية لتعزيز روح الانتماء، بجانب حملات توعية شملت مكافحة الإدمان والعنف ضد المرأة والابتزاز الإلكتروني.