جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه جار العمل على مشروعات تحسين البيئة بكافة مدن المحافظة، دون الاقتصار على مدينة شرم الشيخ، كون جنوب سيناء تعد محافظة سياحية في المقام الأول، لذا يجري التركيز على منظومة جمع والتخلص من المخلفات الصلبة بشكل آمن وصحي، بجانب التوسع في أعمال مشروعات تحسين البيئة.

مشروعات تم تنفيذها لتطوير منظومة التخلص من المخلفات الصلبة

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح اليوم، أن مدينة الطور عاصمة المحافظة ولا تقل أهمية عن مدينة شرم الشيخ، وجاري تطوير منظومة إدارة المخلفات بها، حيث جرى التسليم الابتدائي لمحطة الفرز بعد تطويرها ورفع كفاءتها عن طريق تزويدها ببعض المعدات لتعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة للمحطة، بجانب الانتهاء من تنفيذ مدفن صحي للمخلفات الصلبة، لخدمة المدينة في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، وجرى إقامته المدفن بموقع مقلب القمامة الحالي بالمنطقة الحرفية، ويتكون من خلية دفن، وبحيرة تبخير ومنطقة خدمات.

نقاط القوة بمنظومة التخلص الرباعي من المخلفات الصلبة

وأوضح أن نقاط القوة بمنظومة التخلص الرباعي من المخلفات الصلبة بمدينة طور سيناء، تتضمن تواجد العديد من معدات جمع ونقل القمامة منها 3 سيارات مكبس هيدروليكي، وتتولى الوحدة المحلية جمع المخلفات من جميع أحياء المدينة، مما جعلها تظهر بالمظهر الحضاري الذي يشجع أعمال التنمية.

نقاط الضعف والفرص المتاحة بالمنظومة

وعن نقاط الضعف بمنظومة التخلص الرباعي من المخلفات الصلبة، قال المحافظ، إن مدينة الطور ذات مساحة متسعة مع محدودية الكثافة السكانية مما يزيد من تكاليف أعمال جمع ونقل القمامة، ولا يتوفر حالية طريقة آمنة للتخلص من المخلفات الصلبة البلدية، بجانب تعطل العديد من آلات جمع القمامة، مشيرًا إلى أنه يوجد مكامن فرص متاحة تكمن في الاهتمام على المستوى القومي وقيادات المحافظة بقضايا التخلص من المخلفات الصلبة، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء مدفن صحي للمخلفات البلدية خارج النطاق العمراني، ورفع كفاءة محطة الفرز الواقعة في نطاق مقلب القمامة، بجانب توافر الأراضي الصالحة بيئيًا لإقامة المشروعات المتعلقة بالتخلص الآمن من المخلفات.

الوضع الراهن لأعمال جمع المخلفات البلدية

ومن جانبه، قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه يجري جمع المخلفات البلدية الناتجة من المدينة بواسطة سيارات ومعدات النظافة المتوفرة لدي الحملة الميكانيكية، مشيرًا إلى أن المدينة مقسمة إلى 8 قطاعات خاصة بالنظافة، ويوجد بها عدد 560 صندوق للقمامة، ويتولى عمال النظافة والمعدات الخاصة بكل قطاع بتفريغ الصناديق ونقل القمامة المجمعة إلى موقع التخلص النهائي من المخلفات الصلبة.

وأوضح رئيس المدينة، أن معدل إنتاج القمامة حاليًا يقدر بنحو 0.95 كيلو للفرد يوميًا، وهذا المعدل مرتفع لكنه يظل متوافق مع معدلات إنتاج المخلفات بالدول النامية التي تصل إلى 1.25 كيلو للفرد في اليوم.

وأشار إلى أنه يجري جمع ونقل القمامة من خلال 3 سيارات مكبس، و 2 قلاب يعملان بصفة أساسية لجمع ونقل القمامة، أحدهما يعمل نقلة واحدة صباحًا والأخر يعمل نقلة صباحًا ونقله مساءً.

التخلص النهائي من المخلفات البلدية

وأكد أنه يجري جمع المخلفات الصلبة من مدينة الطور ونقلها إلى المقلب العمومي التي تقدر مساحته بنحو 84000 متر مربع، ويقع ضمن منطقة محددة بمساحة إجمالية 70 فدان، ويتم عمل فرز للقمامة الناتجة يومياً بمنطقة المقلب للوجود وحدة فرز.