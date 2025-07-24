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مصرع عامل في حريق مصنع الفايبر بالقليوبية - صور

02:31 م الخميس 24 يوليو 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي عامل مصرعه اختناقًا في حريق داخل مصنع فايبر وفوم لتصنيع أطباق الفل، بمنطقة أرض جبر بشارع أبو سليم المتفرع من شارع الثلاثيني في قليوب البلد، بمحافظة القليوبية.

كان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق داخل المصنع المشار إليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم مصطفى صابر، والرائد محمد عبدالسلام، والنقيب محمد عباس، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، بينها خزان استراتيجي، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، حرصًا على سلامة المواطنين، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر.

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حريق مصنع الفايبر القليوبية مصرع عامل
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