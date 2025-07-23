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الداخلية تكشف ملابسات اعتداء أب على طليقته وطفله داخل نادٍ بالإسماعيلية

09:59 م الأربعاء 23 يوليه 2025

وزارة الداخلية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقطع فيديو لسيدة تتهم طليقها بالتعدي عليها وعلى نجلهما بالضرب داخل أحد الأندية بمحافظة الإسماعيلية أثناء تنفيذ حكم رؤية.

وبحسب ما أسفر عنه الفحص، تبين أنه بتاريخ 18 يوليو الجاري، ورد بلاغ من السيدة صاحبة المنشور يفيد بقيام طليقها - الظاهر بمقطع الفيديو - بالتعدي عليها وعلى نجلها البالغ من العمر 11 عامًا، مما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات، وذلك على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهم خلال تواجدهم بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية لتنفيذ حكم رؤية صادر لصالحه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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