الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، عددًا من المقترحات العلمية والأكاديمية التي تهدف إلى تطوير برامج الدراسات العليا بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل.

وتضمنت المناقشات مقترحًا بإدراج مقرر "أساسيات الذكاء الاصطناعي" ضمن جميع برامج الدراسات العليا، بما يشمل الدبلومات والماجستير والدكتوراه، بهدف تزويد الدارسين بالمعرفة الرقمية اللازمة في مختلف التخصصات، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي.

كما ناقش المجلس المقترح المقدم من لجنة قطاع الآداب بشأن إدراج البرامج المهنية بمستوياتها المختلفة، والتي تشمل الدبلومات المهنية، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية، في التخصصات اللغوية والعلوم الإنسانية، في إطار دعم تطبيقات المعرفة وتوسيع فرص التوظيف الأكاديمي والمهني في هذه المجالات الحيوية.

ووافق المجلس على إنشاء ثلاثة برامج ماجستير أكاديمية جديدة بقسم التكنولوجيا الحيوية بمعهد الدراسات العليا والبحوث، وهي ماجستير التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وماجستير التكنولوجيا الحيوية الشرعية، وماجستير التكنولوجيا الحيوية وعلوم النانو، وذلك بهدف دمج التقنيات الحديثة مع العلوم الحيوية وفتح آفاق جديدة للبحث العلمي والتطبيق العملي.

وقرر المجلس على إنشاء دبلومة مهنية في الطب النفسي للأطفال والمراهقين بكلية الطب، لتأهيل كوادر متخصصة قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.

وشملت الموافقات كذلك إنشاء برنامجي ماجستير مهني في إدارة الكوارث البيئية وسلامة العمليات بقسم الدراسات البيئية بمعهد الدراسات العليا والبحوث، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع التحديات البيئية المختلفة.