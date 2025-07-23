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مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

11:16 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، وأصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية سمسطا الجديدة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع " إسلام.ع.أ"، 27 عامًا، وإصابة 5 آخرون بإصابات مختلفة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة.

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بني سويف انقلاب ميكروباص الطريق الصحراوي قرية سمسطا الجديدة
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