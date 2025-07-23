إعلان

محافظ الشرقية يهنئ ياسمين حسام لتفوقها: نموذج مشرف لأبناء المحافظة

12:24 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية – ياسمين عزت:

أعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن فخره واعتزازه بتفوق الطالبة ياسمين حسام أحمد منير، الطالبة بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الثانوية بنات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، لحصولها على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة للشعبة الأدبية بمجموع 315 درجة.

وأكد المحافظ أن ما حققته الطالبة ياسمين يُعد إنجازًا مشرفًا للمحافظة، مشيرًا إلى أن أبناء الشرقية يواصلون التميز في مختلف المراحل التعليمية، مضيفًا أن الطلاب المتفوقين يمثلون الأمل الحقيقي لمستقبل الوطن، ودعا إلى استمرار دعم هذه النماذج المضيئة. كما ثمّن دور أولياء الأمور في توفير بيئة دراسية محفزة لأبنائهم، مشيدًا بجهودهم في رعاية التفوق العلمي.

من جهتها، عبّرت الطالبة ياسمين حسام عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز، موجهة الشكر لكل من دعمها طوال مسيرتها، خاصة الأستاذة أماني الرفاعي مديرة المدرسة، والأستاذة ناهد مديرة العلاقات العامة بالإدارة التعليمية، مؤكدة أنهما كانتا سندًا معنويًا كبيرًا لها وساهما في تحقيق هذا التفوق.

1000436760

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محافظ الشرقية يهنئ ياسمين حسام ياسمين حسام التاسع على مستوى الجمهورية الثانوية العامة 2025 أوائل الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)