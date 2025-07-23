محافظ الشرقية يهنئ ياسمين حسام لتفوقها: نموذج مشرف لأبناء المحافظة

الشرقية – ياسمين عزت:

أعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن فخره واعتزازه بتفوق الطالبة ياسمين حسام أحمد منير، الطالبة بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الثانوية بنات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، لحصولها على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة للشعبة الأدبية بمجموع 315 درجة.

وأكد المحافظ أن ما حققته الطالبة ياسمين يُعد إنجازًا مشرفًا للمحافظة، مشيرًا إلى أن أبناء الشرقية يواصلون التميز في مختلف المراحل التعليمية، مضيفًا أن الطلاب المتفوقين يمثلون الأمل الحقيقي لمستقبل الوطن، ودعا إلى استمرار دعم هذه النماذج المضيئة. كما ثمّن دور أولياء الأمور في توفير بيئة دراسية محفزة لأبنائهم، مشيدًا بجهودهم في رعاية التفوق العلمي.

من جهتها، عبّرت الطالبة ياسمين حسام عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز، موجهة الشكر لكل من دعمها طوال مسيرتها، خاصة الأستاذة أماني الرفاعي مديرة المدرسة، والأستاذة ناهد مديرة العلاقات العامة بالإدارة التعليمية، مؤكدة أنهما كانتا سندًا معنويًا كبيرًا لها وساهما في تحقيق هذا التفوق.