مصرع أستاذ جامعي وإصابة 5 من أبنائه في حادث تصادم بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي دكتور متفرغ بكلية دار العلوم جامعة المنيا، مصرعه اليوم الثلاثاء، وأصيب 5 من أبنائه بكسور وكدمات متفرقة، إثر اصطدام سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بالحواجز الجانبية على الطريق الصحراوي الشرقي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالحواجز الجانبية بالطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن حالة وفاة وإصابة آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع الدكتور عزت شحاته كرار، 62 عامًا، الأستاذ المتفرغ بكلية دار العلوم جامعة المنيا.

كما أصيب أبنائه: يوسف عزت، 8 سنوات، يمنى عزت، 21 عامًا، أروى عزت، 14 عامًا، إيمان عزت، وبسمة كامل طلعت 33 عامًا، وجرى نقلهم لمستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج .

جرى إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

في السياق، أصدرت جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات بياناً نعت فيه الدكتور المتوفى، ودعت له بالرحمة والمغفرة.