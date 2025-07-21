بسبب كسر خط رئيسي.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، انقطاع المياه عن 4 مناطق شرقي المحافظة، مساء اليوم، وذلك لمدة 10 ساعات، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط رئيسي.

وأفادت الشركة، في بيان، أن قطع المياه عن مناطق "الساعة، سيدي بشر، فيكتوريا، وملك حفني" موضحة أن سبب الانقطاع يعود إلى كسر في خط مياه رئيسي قطره 1000 مم خلف محطة السيوف.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى أن ضخ المياه سيعود تدريجيًا بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكدت أنه سيجري توفير سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتضررة طوال فترة الانقطاع، ويمكن التواصل للحصول عليها عند الحاجة.