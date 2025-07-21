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مصرع وإصابة شابين في انقلاب جرار زراعي على طريق أبيدوس السياحي بسوهاج

11:29 ص الإثنين 21 يوليو 2025
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    مصرع وإصابة شابين في انقلاب جرار زراعي (1)_1
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث إنقلاب جرار زراعي على طريق أبيدوس السياحي بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب جرار زراعي ووجود متوفى ومصاب بمركز البلينا.

تبين أنه أثناء سير جرار زراعي بـ2 مقطورة قيادة المدعو "محمد ع ح"، 40 عامًا، عامل، ومقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانحرافه وانقلابه بالأرض الزراعية المجاورة للطريق.

نجم عن الحادث وفاة قائد الجرار الزراعي إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، وإصابة مرافقه "كريم س خ" 18 عامًا، عامل، ومقيم دائرة المركز بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصاب والجثمان لمستشفى البلينا المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصرع وإصابة شابين جرار زراعي انقلاب. انقلاب طريق أبيدوس سوهاج
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