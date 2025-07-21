حريق جوار مزلقان قطار في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تمكنت قوات الدفاع المدني في محافظة قنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في كمية من المخلفات والحشائش جوار مزلقان الرحمانية قبلي بمركز نجع حمادي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

فور تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت في إخماد النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة أو التأثير على حركة القطارات، التي تم تسييرها بشكل طبيعي بعد تأمين الموقع.

أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون نجم عن إلقاء عقب سيجارة مشتعل على المخلفات الجافة. وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.ش