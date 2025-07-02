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لمدة 10 ساعات.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية

08:41 م الأربعاء 02 يوليو 2025

قطع مياه الشرب تعبيرية

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 4 مناطق غرب المحافظة، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق: "العامرية، الناصرية، الكينج مريوط، المنطقة الحرة، "بدءًا من مساء اليوم ولمدة 10 ساعات.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يرجع لحدوث كسر مفاجئ لخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، وذلك في إطار أعمال توسعة الطريق الصحراوى،بالقرب من بوابة الرسوم.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، منوهة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الإصلاح لمدة 10 ساعات.

وأوضحت الشركة أنه سيجري توفير سيارات نقل مياه بالمناطق المذكورة.

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