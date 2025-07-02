صحة الإسكندرية: إطلاق 4 قوافل طبية مجانية خلال يوليو الجاري

‏‎الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 4 قوافل طبية مجانية خلال شهر يوليو الجاري.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يجري إطلاق القوافل في المواعيد والأماكن التالية:

- يوم 2 يوليو بوحدة أبيس 2 نطاق حي شرق.

- يومي 15و16 يوليو بوحدة البيطاش بنطاق حي العجمي.

- يومي 21 و22 يوليو بوحدة أبو زهرة بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- يومي 29 و30 يوليو في نطاق حي.

- العامرية بقافلة طبية بوحدة الهوارية.

وأشار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.