مصرع طفل وإصابة شاب في حريق هائل ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:



لقى طفل مصرعه، وأصيب شاب، في حريق نشب في شقة بالطابق الثاني، بأحد المنازل بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في شقة بالطابق الثاني في منزل مكون من 3 طوابق، بقرية مازورة التابعة لمركز سمسطا، نتيجة ماس كهربائي، فجرى التوجيه بسرعة انتقال رجال الإطفاء إلى موقع البلاغ.



انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وجرت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة، وقد أسفر الحريق عن مصرع "أحمد.ر.م"، 13 عامًا، وإصابة أشرف.أ.ط"، 36 عامًا، باختناق من جراء تصاعد الأدخنة.



جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سمسطا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.







