سلاح أبيض وخلافات زوجية.. إصابة شابين بطعنات في مشاجرة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهدت منطقة العبابدة ببندر قنا، صباح اليوم السبت، مشاجرة عنيفة بين عامل وأقارب زوجته، أسفرت عن إصابة شابين بطعنات باستخدام آلة حادة "مطواة"، نتيجة خلافات زوجية تطورت إلى اعتداء متبادل بين الطرفين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الشباب داخل منطقة العبابدة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة نشبت بين عامل وأقارب زوجته، وأسفرت عن إصابة الزوج وأحد أقارب الزوجة بطعنات متفرقة.

جرى على إثرها نقلهما إلى مستشفى قنا العام، حيث يخضعان للرعاية الطبية وتحت الملاحظة المستمرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.