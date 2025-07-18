التحفظ على سائق سيارة نقل اصطدمت بكوبري المشاة في طوخ

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة النقل المتسببة في سقوط جزء من كوبري مشاة، بمنطقة طوخ في محافظة القليوبية، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الزراعي مصر - الإسكندرية في الاتجاهين، صباح اليوم الجمعة، عقب الانتهاء من أعمال رفع وإصلاح كوبري المشاة بمدينة طوخ، والذي كان قد سقط جزئيًا نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بلودر به أثناء مرورها أسفل الكوبري.

وكان الحادث قد تسبب في تحرك الكوبري من مكانه وقطع الطريق جزئيًا، دون وقوع إصابات، حيث تدخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بسرعة وتم تحويل خط سير السيارات لتسهيل الحركة.

وأشرف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على عملية رفع آثار الحادث وإصلاح الجزء المتضرر من الكوبري، موجهًا بسرعة إعادة فتح الطريق وضمان سلامة المنشآت الإنشائية.