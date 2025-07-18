جهود مكثفة لانتشال جثة غريق بمياه مشتول السوق في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تواصل فرق الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جهودها المكثفة للعثور على جثة مواطن غرق في المياه المارة بنطاق مركز مشتول السوق، وذلك عقب تلقي بلاغ من الأهالي عن الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الشرقية، قد تلقت بلاغًا يُفيد بغرق أحد المواطنين بقرية المنير، بالقرب من كوبري الهويس، بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن المواطن لقي مصرعه غرقًا في إحدى المجاري المائية، فيما تُجري فرق الإنقاذ النهري عمليات تمشيط مكثفة لانتشال الجثمان.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 1961 إداري مركز شرطة مشتول السوق لسنة 2025، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.