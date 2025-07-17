نيران محول تُطفئ أنوار قرية بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقًا مفاجئًا اندلع في محول كهرباء بقرية العزية التابعة لمركز منفلوط، اليوم الخميس، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرية بأكملها وغرقها في الظلام، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي بالواقعة، لتهرع فرق الإطفاء وسيارات الحماية المدنية إلى الموقع، حيث تمكنت من السيطرة على النيران بعد أن فصلت فرق هندسة الكهرباء بفصل التيار عن المحول كإجراء وقائي لمنع امتداد الحريق.

أكدت الجهات المسؤولة أن العمل جارٍ على لاستبدال المحول المحترق بآخر جديد، بهدف إعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.