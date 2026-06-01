إعلان

الرئيس اللبناني: أتعهد بإنهاء معاناة الجنوبيين وبناء الدولة

كتب : وكالات

08:50 ص 01/06/2026

الرئيس اللبناني جوزيف عون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، التزامه بالعمل على إنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم، مشددا على المضي بطريق بناء الدولة والإصلاح.

قال عون في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ39 لاغتيال رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي: "في هذه الأيام الصعبة من تاريخ لبنان الذي يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا، وإذ نسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، نشعر بثقل غياب أمثال رشيد كرامي من رجالات الدولة الذين كانوا يحملون هموم الوطن أكثر من هموم مناصبهم".

وأضاف: "كم يفتقر لبنان اليوم إلى صوت كصوته يرتفع فوق الضوضاء، وإلى يد مثل يده تمتد للم الشمل لا لتمزيقه"، مؤكدا أن الشهداء لا يموتون حين تبقى مثلهم حية في ضمائر أبنائهم، وأن كرامي حي في كل لبناني يؤمن بأن هذا الوطن يستحق أن نقدم له ما هو أثمن من الكلام".

وجعل عون من الذكرى مناسبة لتأكيد أن رشيد كرامي لم يكن مجرد رئيس حكومة تولى المنصب مرارا، بل كان رمزا لفكرة أن لبنان أكبر من طوائفه، وأسمى من حساباته الضيقة، وأغلى من أن يساوم عليه.

وشدد على أن كرامي، كان يؤمن بلبنان الواحد الموحد، ويرفض أن يكون الشمال أو الجنوب أو الجبل أو البقاع سوى وجوه لوطنٍ واحد يسع الجميع، معتبرًا أن الدولة هي الحاضنة الوحيدة للعيش المشترك، والمؤسسات هي الضمانة الوحيدة لصون الكيان.

واختم عون: "نتعهد لذكراه، ولذكرى كل شهيد بنى لبنان بدمه، بأننا ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا، والعمل على بناء الدولة والإصلاح والعدالة، لا نحيد ولا نتراجع رحم الله الرئيس رشيد كرامي، وأسكنه فسيح جناته، وحفظ لبنان شامخا أبيا كما أراده"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوزيف عون الرئيس اللبناني حرب لبنان وإسرائيل رشيد كرامي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حدث بالفن | عزاء والد حمو بيكا وإصابة فيفي عبده وتفاصيل عملية مي عز الدين
زووم

حدث بالفن | عزاء والد حمو بيكا وإصابة فيفي عبده وتفاصيل عملية مي عز الدين
ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
أذون الخزانة المصرية.. ملاذ ادخاري بعائد مرتفع لمواجهة التضخم
اقتصاد

أذون الخزانة المصرية.. ملاذ ادخاري بعائد مرتفع لمواجهة التضخم
حب الشباب على الظهر في الصيف.. ما الأسباب؟
نصائح الجمال

حب الشباب على الظهر في الصيف.. ما الأسباب؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان