فتح المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية مجانًا

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



فتحت كافة المواقع الأثرية ومتاحف الإسكندرية مجاناً أبوابها للجمهور اليوم الخميس، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي؛ بناء على قرار وزارة السياحة والآثار.



ويشمل القرار إتاحة الدخول المجاني لكل من المتحف اليوناني الروماني، ومتحف المجوهرات الملكية، والمتحف القومي بالإسكندرية، أمام الزائرين من المواطنين والسائحين، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في الفعاليات الوطنية والثقافية.



وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن الخطوة تأتي في سياق اهتمام الوزارة بتسليط الضوء على المناسبات التاريخية التي تعكس العمق الحضاري للمجتمع المصري، فضلاً عن دعم السياحة الداخلية، وتوفير تجربة ثقافية متكاملة تبرز ملامح التراث الأثري للمدينة.



وتستهدف المبادرة رفع الوعي الأثري والسياحي لدى مختلف الفئات، لا سيما الشباب، إلى جانب تعزيز الحركة السياحية الصيفية بمحافظة الإسكندرية، التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية الساحلية والتاريخية في البلاد.