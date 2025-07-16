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وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس لجان انتخابات مجلس الشيوخ

04:03 م الأربعاء 16 يوليه 2025

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس لجان انتخابات م

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لعدد من المدارس التي تم اختيارها كمقار للجان الانتخابية، وذلك في إطار استعدادات المديرية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في أغسطس المقبل.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته التفقدية المهندس مصطفى محمد، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، وفتحي عبد الفتاح، مدير إدارة المتابعة. وكان في استقبالهم محمود عبد الواحد، مدير الإدارة التعليمية بالمنطقة.

وتفقد موسى خلال الجولة مدرسة الجزيرية الابتدائية بقرية الرياح، حيث اطمأن على جاهزية المدرسة لاستقبال العملية الانتخابية، من حيث النظافة العامة، وتوافر التجهيزات اللوجستية المطلوبة لضمان سير الانتخابات بسلاسة ويسر.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة شاملة تتبناها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة داخل اللجان الانتخابية، تيسّر على المواطنين المشاركة والإدلاء بأصواتهم

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