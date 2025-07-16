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ثعبان في الجامع.. لحظة اصطياد "كوبرا" داخل مسجد بالبحيرة- فيديو وصور

11:53 ص الأربعاء 16 يوليو 2025
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البحيرة – أحمد نصرة:

أثار ثعبان كوبرا حالة من الذعر، بين أهالي قرية الربدان التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، بعدما تم العثور عليه مختبئًا بين أنظمة الصوت داخل دولاب مكبر الصوت بمسجد القرية.

وسارع الأهالي إلى توثيق لحظة اصطياد الثعبان، بعدما استعانوا بأحد المتخصصين في صيد الأفاعي، والذي نجح في الإمساك به باستخدام عصا خشبية، وأخرجه بحذر من مخبأه دون وقوع إصابات.

عقب ذلك جرى التخلص من الثعبان وإعدامه خارج المسجد، وسط حالة من الارتياح بين الأهالي، لإنهاء مصدر الخطر.

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اصطياد كوبرا البحيرة مركز شبراخيت
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