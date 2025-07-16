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كتلة لهب على طريق السخنة.. اندلاع حريق في سيارة نقل محملة بالتبن

10:48 ص الأربعاء 16 يوليو 2025

آثار الحريق في حمولة التبن

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السويس – حسام الدين أحمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس من السيطرة على حريق اندلع في سيارة نقل محملة بالتبن، صباح اليوم الأربعاء، على طريق الخدمة المخصص للشاحنات بطريق "السويس – السخنة"، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من قائدي السيارات يفيد باندلاع النيران في السيارة قبل مزلقان السخنة، وعلى الفور، وجه مدير الحماية المدنية بالدفع بسيارتي إطفاء من نقطة السخنة.

وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب سريعًا، وفصلوا الجرار عن الكابينة لمنع امتداد الحريق إلى المحرك أو خزان الوقود، فيما استمرت جهود السيطرة على الحريق الناتج عن اشتعال التبن شديد القابلية للاحتراق.

كما جرى تبريد الإطارات وهيكل السيارة لتفادي تجدد الاشتعال، وتُجرى الآن أعمال تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي على الطريق بعد الانتهاء من التبريد الكامل.

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