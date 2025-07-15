المؤبد لـ 3 خطفوا مهندسة وهتكوا عرضها وسرقوها تحت التهديد في الشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء الثلاثاء، ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم باختطاف مهندسة ديكور، وهتك عرضها، وسرقتها تحت تهديد السلاح، في جريمة أثارت استياءً واسعًا بين الأهالي.

وتعود أحداث القضية رقم 7291 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 1017 كلي جنوب الزقازيق، إلى قيام المتهمين الثلاثة: محمود ن. م. خ (35 عامًا – عامل)، محمد ع. ع. م (36 عامًا)، وإسلام م. ص. ال (36 عامًا – عامل)، وجميعهم مقيمون بدائرة الزقازيق، باعتراض سيارة المجني عليها "ر. م. ع."، أثناء قيادتها على أحد الطرق.

وبحسب أمر الإحالة، استخدم المتهمون أسلحة نارية لإجبار الضحية على التوقف، ثم اعتدوا عليها بالضرب وهتكوا عرضها، قبل أن يحتجزوها، ويستولوا على هاتفها المحمول، وحقيبتها الشخصية، ومبلغ مالي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد.