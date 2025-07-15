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انتشال جثمان شاب غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية (صور)

12:06 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انتشال جثمان شاب غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية
  • عرض 3 صورة
    انتشال جثمان شاب غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية
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المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مياه بحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الاثنين، وانتقل فريق الإنقاذ النهري لموقع الحادث وتمكن من انتشال جثمانه.

شهود عيان أكدوا لموقع مصراوي، أن المتوفى شاب يتيم 21 عامًا، وكان يستحم بمنطقة كوبري مبارك، وفجأة جرفه تيار المياه واختفى جسده في بحر شبين الكوم، ولاحقًا وصل رجال الشرطة إلى موقع الحادث برفقة رجال الإنقاذ النهري ونجحوا في استخراج جثمان الشاب.

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غرق شاب في بحر شبين الكوم انتشال جثمان شاب غريق فريق الإنقاذ النهري بالمنوفية بحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية
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