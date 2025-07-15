انتشال جثمان شاب غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مياه بحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الاثنين، وانتقل فريق الإنقاذ النهري لموقع الحادث وتمكن من انتشال جثمانه.

شهود عيان أكدوا لموقع مصراوي، أن المتوفى شاب يتيم 21 عامًا، وكان يستحم بمنطقة كوبري مبارك، وفجأة جرفه تيار المياه واختفى جسده في بحر شبين الكوم، ولاحقًا وصل رجال الشرطة إلى موقع الحادث برفقة رجال الإنقاذ النهري ونجحوا في استخراج جثمان الشاب.