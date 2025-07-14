بورسعيد تبدأ تمليك المصانع للمستثمرين الجادين

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت محافظة بورسعيد تنفيذ إجراءات تمليك المصانع للمستثمرين الجادين داخل المنطقة الصناعية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في 28 يونيو 2025، بالسماح للمحافظة بإصدار عقود التمليك النهائية للمصانع المستوفية للاشتراطات القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، الذي ترأسه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بحضور اللواء محمد بصلة رئيس المجلس، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات والإجراءات المنظمة لعملية التمليك، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار.

وتشمل شروط التمليك سداد كامل ثمن الأرض، وتقديم طلب رسمي مرفق به بطاقة الرقم القومي، ورخصة تشغيل سارية، وسجل صناعي مضى على إصداره ثلاث سنوات ويشمل قطعة الأرض محل الطلب، بالإضافة إلى السجل التجاري الحديث، وبطاقة ضريبية سارية، وخطاب من جهة الترخيص يفيد بعدم وجود مخالفات بنائية، مع إرفاق رخصة البناء والرسم الهندسي وخريطة الرفع المساحي الصادرة من مديرية المساحة.

كما تتضمن الاشتراطات تقديم معاينة حديثة تثبت أن المصنع مستمر في الإنتاج، وأن النشاط القائم مطابق لما هو مدوَّن بالسجل الصناعي.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة لدعم المستثمرين الجادين، وتشجيع التوسع في الأنشطة الصناعية، بما يعزز التنمية الإنتاجية ويوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.