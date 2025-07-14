الكنز في الحوش.. ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج شخصين في اتهامهما بالتنقيب عن الآثار، بأخميم شرقي المحافظة.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود بلاغًا بقيام "محمد. ح" 56 عامًا حارس بشركة خاصة بأخميم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الأثار بحوش ملحق بمنزله.

تم ضبط كلاً من مالك المنزل، ونجله "فهد" 20 عاما، عامل، وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالعروق الخشبية وتلاحظ وجود حفرة ووجود آثار ردم بالحوش، وتم ضبط أدوات الحفر.



بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.