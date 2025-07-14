جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ثاناوات سيريكول، سفير مملكة تايلاند لدى جمهورية مصر العربية، والسيدة حرمه، والوفد المرافق الذي ضم أربعة من كبار مستشاري السفارة، بمدينة شرم الشيخ، لبحث آفاق التعاون المشترك في السياحة والثقافة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بهذه الزيارة التي تُعد الأولى رسميًا لسفير تايلاند إلى شرم الشيخ وجنوب سيناء، متمنيًا تكرار زيارات الوفود التايلاندية بما يعزز أواصر الصداقة، ويعمق الشراكة بين البلدين.

ورحب المحافظ بفكرة باعتزام ابنة ملك تايلاند، بزيارة مدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن هذه الزيارة المرتقبة تعكس قناعة راسخة بقيم السلام والتآخي، وثقة في أمن واستقرار مصر، خاصة جنوب سيناء.

وجرى مناقشة سبل دفع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات السياحة والتبادل الثقافي والحفاظ على التراث الحضاري.

واقترح المحافظ إقامة أسبوع ثقافي مصري- تايلاندي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من السفير الذي أشاد بالفكرة وأبدى إعجابه بها.

وطرح المحافظ فكرة إقامة اتفاق توأمة بين مدينة شرم الشيخ أو سانت كاترين، وإحدى المدن السياحية والثقافية الكبرى في تايلاند، وقوبلت الفكرة بترحيب من السفير، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز الروابط الثقافية والشعبية بين الجانبين.

وأعرب السفير التايلاندي عن شكره للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بدفء العلاقات بين مصر وتايلاند، والتي تمتد لأكثر من سبعة عقو، مؤكدًا أن هناك العديد من المجالات الواعدة للتعاون مع جنوب سيناء، خاصة في السياحة والثقافة والتراث.

وأشار السفير إلى زيارته المرتقبة لكل من سانت كاترين وطابا، معربًا عن تقديره للإجراءات التنظيمية والإنسانية في منفذ طابا البري، الذي يشهد انسيابية واحترافية في التعامل مع الزائرين، خصوصًا من التايلانديين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان لكل من يزورها، وأن التزام الدولة المصرية بتيسير استقبال الزائرين والوافدين هو نهج راسخ تنفيذه يتم وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعبيرًا عن القيم الإنسانية الراسخة في المجتمع المصري.

واختتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية؛ حيث أهدى المحافظ السفير درع محافظة جنوب سيناء ومجلدًا مصورًا بعنوان “سيناء من القلب” يوثق بصور الفنان المصري العالمي "تامر الآنا "الحياة البرية والبحرية الفريدة في المنطقة، إلى جانب الشال السيناوي لحرم السفير وهدايا تذكارية لأعضاء الوفد.

قدّم السفير للمحافظ عددًا من الهدايا الرمزية من الحرف اليدوية والتراث التايلاندي، تعبيرًا عن التقدير والاحترام المتبادل.