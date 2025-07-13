ضبط 3 أطنان دواجن وكبدة فاسدة داخل ثلاجة بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، اليوم الأحد، ضبط 3 أطنان من الدواجن والكبدة الفاسدة داخل ثلاجة تخزين بدائرة قسم أول سوهاج، خلال حملة تموينية مفاجئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن جهود الرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتعليمات اللواء د. عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمنشآت الغذائية. وقاد الحملة الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، رفقة عفت رفعت وكيل المديرية لشؤون الرقابة، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، ومفتشي إدارة تموين سوهاج.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ثلاجة تخزين تحتوي على كميات كبيرة من الفراخ والكبدة والقوانص والهياكل والأجنحة بإجمالي وزن 3210 كيلوجرامات، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تبين أنها منتهية الصلاحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.