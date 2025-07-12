مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر جراء انقلاب سيارة ربع نقل بطريق رافد (المنصورة - جمصة) أمام قرية زيان بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق رافد (المنصورة جمصة) أمام قرية زيان "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق مما تسبب فى وفاة "محمد قدري طلخان شريف، 17 عامًا، ومقيم مركز زفتى محافظة الغربية"، وإصابة بلال إبراهيم عبدالرازق محمد، 38 عامًا، بسحجات متفرقة في الذراع الأيمن.

جرى نقل جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى والمصاب إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.