أسوان تُغلق 36 مقهى مخالفًا يديرها وافدون من جنسيات إفريقية

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن أسوان، حملاتها لإغلاق وتشميع المحلات والمقاهي والكافيهات المخالفة وغير المرخصة، والتي يديرها أفراد من جنسيات إفريقية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان، بتنظيم حملاتها الهادفة للسيطرة على المحال المخالفة، وجرى إغلاق وتشميع 12 محل ومقهى مخالف، وذلك وسط مشاركة من الأجهزة المختصة.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بغلق وتشميع 10 محلات وكافيهات بنطاق قروى وادى خريت، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل، بتنفيذ حملة استهدفت المنشآت المخالفة، وأسفرت عن غلق وتشميع 6 محلات وكافيهات جديدة.

وشارك في جهود الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، فضلاً عن مركز إصدار التراخيص بالوحدة المحلية، والإدارة الصحية بإدفو ومكتب العمل، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى المرور الميدانى على المحلات والمقاهي والكافيهات لرصد أي مخالف منها حيث يتم على الفور اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع.

وشهدت الأيام الماضية غلق وتشميع 2 محل وكافيه، وجرى اتخاذ اللازم حيال أصحابها،

بينما استكملت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين جهودها لفصل التيار الكهربائي عن المحال المخالفة لتوقيتات الغلق المحددة، حيث جرى فصل التيار عن 6 محال مخالفة للاشتراطات المنظمة.