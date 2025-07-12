الشرقية - ياسمين عزت:

حالة من الفزع انتابت أهالي قرية عليم، التابعة لمركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية؛ جراء انفجار في كابلات الكهرباء "التيار العالي".

ووقع الانفجار قبيل المغرب يوم أمس الجمعة، ما تسبب في صعق كهربائي ووميض فضلا عن اشتعال النيران لثوان أصابت البعض بحروق.

وتفاجأ الأهالي ومن دون مقدمات بقرية عليم بصوت انفجار مدوّي بالقرية، ووثقت كاميرات المراقبة في الشارع لحظة انفجار كابلات التيار العالي الذي أصدر شررا ونيرانا ما أثار ذعر الأهالي وهلعهم.

وقالت سيدة، كانت في محيط الانفجار: "إنها كانت في الشارع أمام منزلها وتفاجأت بصوت إنفجار جعلها تشعر وكأنها يوم القيامة حسب وصفها، ما دفعها للصراخ والاستغاثة، وكل ما فكرت به هو إنقاذ أبنائها وأحفادها".

في الوقت نفسه قالت هالة عادل من أهالي القرية: إن كابلات التيار العالي تمر فوق الكتلة السكنية في القرية وقريبة للمنازل، وتفاجأوا بانفجار مدوي فضلا عن حدوث صعق كهربائي وقت الواقعة، قائلة: "اتفاجئنا بدخول النيران علينا في الشقة في الطابق العلوي ما أصاب عدد من أسرتي بحروق".

وأفصح أهالي قرية عليم عن خوفهم من تكرر هذه الواقعة مستقبلا، خاصة وأن القرية تعيش تحت كابلات وأسلاك التيار العالي منذ أمدِِ بعيد مناشدين وزارة الكهرباء برفع أسلاك التيار العالي والأعمدة عن المنازل أو تمرير الكابلات ودفنها في الأرض؛ لتفادي الكوارث المحتملة وصعق المواطنين.