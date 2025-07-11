مصرع تلميذ صعقًا بالكهرباء في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الجمعة، إثر صعق كهربائي بسبب غسالة ملابس في منطقة العزازية مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع تلميذ بصعق كهربائي داخل منزل في منطقة العزازية بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.م، يبلغ من العمر 11 عامًا، صعقًا بالكهرباء بسبب غسالة ملابس في منطقة العزازية مركز دشنا.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.