الإعدام لعاطل والمؤبد لشريكه بتهمة قتل سائق وسرقة مركبته بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكما بالإعدام شنقًا على المتهم "م.ا.ك"، والسجن المؤبد للمتهم "م.ن.ك"، والحبس عامين للمتهمة "ف.ع.ع"، بعد إدانتهم في واقعة قتل المجني عليه "ز.خ.م" وسرقة مركبته.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادي، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين، المستشار عمر أحمد فتحي، المستشار محمد جميل خلف الله، وبحضور خالد النيداني وكيل النائب العام، وسكرتير الجلسة مينا مجدي.

ترجع وقائع القضية رقم 39802 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من قسم شرطة الدخيلة، أفاد بالعثور على جثمان رجل في منطقة نائية.

توصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثاني، وهما عاطلان يقيمان بمحافظة البحيرة، قد عقدا العزم على سرقة مركبة المجني عليه الذي يعمل سائقًا، مستخدمَين في ذلك حيلة الإيهام برغبتهما في توصيلة إلى وجهة معينة.

وأثبتت التحريات أن المتهمين خططا للجريمة مسبقًا، حيث أعدا مادة مخدرة وسلاحًا أبيض لاستخدامهما في التنفيذ.

وخلال الرحلة، دسّ المتهم الأول المادة المخدرة في عصير قدمه للمجني عليه، ما أفقده وعيه وتوازنه، ليسحباه بعدها إلى خارج المركبة في منطقة خالية، حيث اعتدى عليه المتهم الأول برطم رأسه بالأرض مرتين، قبل أن يدهسه بالمركبة نفسها، واستولى المتهمان على متعلقاته، ثم لاذا بالفرار بالمركبة.

وفي مرحلة لاحقة، باع المتهمان المركبة إلى المتهمة الثالثة، التي وافقت على شرائها رغم علمها بأنها محصلة من جريمة قتل وسرقة، ما جعلها شريكة في الجريمة بحكم القانون.

وأسفرت التحريات عن ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، ليُصدر الحكم بالإجماع بعد الاطلاع على الأدلة وتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، التي أكدت وقوع الجريمة وتورط المتهمين.