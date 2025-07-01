مصر ضيف شرف بمعرض فنزويلا للكتاب ومشاركة رسمية من مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

وصل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضمن وفد رسمي مصري يضم أكثر من ثلاثين كاتبًا ومحررًا ومسؤولًا، للمشاركة في فعاليات افتتاح معرض فنزويلا الدولي للكتاب، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 13 يوليو الجاري، وتُشارك فيه مصر كضيف شرف بمناسبة مرور 75 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكان في استقباله بمطار سيمون بوليفار الدولي وفد رسمي فنزويلي برئاسة إغناسيو باريتو، نائب وزير الهوية والتنوع الثقافي، إلى جانب ممثلين عن مكتب أفريقيا بوزارة الخارجية الفنزويلية، ومندوبين من السفارة المصرية.

وفي بيان صحفي، أعرب الدكتور زايد عن تطلعه إلى أن تسهم المشاركة في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، لا سيّما من خلال تنظيم مشروعات مشتركة بين مكتبة الإسكندرية ونظيراتها في فنزويلا، مشيرًا إلى أن المكتبة سبق أن نظّمت ندوة في بيت السناري الأثري لمناقشة كتاب "الرشد المفقود" للشاعر الفنزويلي جوستافو بيريرا.

وأضاف زايد أنه سيُشارك خلال المعرض في ندوة تعريفية عن مكتبة الإسكندرية، تتناول رسالتها ودورها الثقافي، وإمكانياتها، وما تمثله على المستويين المصري والإقليمي، إلى جانب مشاركة المكتبة بعدد من أحدث إصداراتها ضمن جناح مصر في المعرض.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، قد استقبل نظيره الفنزويلي أرنستو بيياجاس في يناير الماضي على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث بحث الجانبان سبل دعم التعاون الثقافي، والإعداد لمشاركة مصر كضيف شرف في معرض فنزويلا.