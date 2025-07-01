الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع الدكتور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام القديم، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، بحضور ومشاركة الدكتورة أشرف العربي، وكيل المديرية.

وأدى طلاب النظام القديم امتحان مادة الرياضيات البحتة في 10 لجان موزعة على مستوى المحافظة، إلى جانب طلاب لجنة النور للمكفوفين، وطلاب لجنتي المتفوقين، وسط أجواء من الهدوء والتنظيم.

وأكد وكيل الوزارة خلال متابعته، انتظام وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في مواعيدها المحددة، مشددًا على التواصل الدائم مع الإدارات التعليمية لحل أية مشكلات أو عقبات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات، والعمل على تذليلها فورًا بما يضمن استقرار وهدوء العملية الامتحانية.

كما أشار إلى المتابعة اللحظية لغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ من التركيز والاستقرار.