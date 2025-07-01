كان داخل سيارة.. وفاة شاب إثر انهيار عقار في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت غرفة عمليات مركز "سيطرة" الشبكة الوطنية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفاة شاب ضحية انهيار عقار غير مأهول بالسكان، بسقوط أجزاء خرسانية فوق سيارة كان بداخلها.

وتبين أن "رضا محمد السيد"، 19 عامًا، كان بداخل سيارة سوزوكي لحظة سقوط أجزاء خرسانية فوق السيارة لحظة انهيار العقار.

ونجح رجال الحماية المدنية في انتشال الجثمان، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات مركز سيطرة "الشبكة الوطنية" بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار غير مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق وكائن بالشارع الوسطاني في نطاق مدينة الرياض.

ووفق البلاغ تبين أن العقار سقطت أجزائه على سيارة ماركة سوزوكي كانت تقف أسفل المنزل مباشره ويشتبه تواجد أحد الأشخاص بها.

جرى تحريك المسئول النوبتجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض ونائب رئيس المدينة، والحماية المدنية، والانقاذ والاسعاف.

تم الدفع باللوادر، وعقب إزالة الركام الناتج عن انهيار العقار من السيارة عُثر على جثة الضحية.