ميناء السخنة يستقبل سفينة "AROYA" السياحية وعلى متنها آلاف السياح

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة السياحية "AROYA" وعلى متنها 2351 سائحا من جنسيات مختلفة، و1500 فرد من طاقم السفينة، قادمة من ميناء سفاجا بالبحر الأحمر.

وأوضح بيان صحفي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن السفينة وصلت في الثامنة صباح اليوم الاثنين رابع أيام عيد الأضحى، ووصلت إلى رصيف الميناء، وتحمل السفينة "AROYA" الجنسية المالطية، ويبلغ طولها 303 أمتار، بغاطس يصل إلى 8.5 متر، ومن المنتظر أن تغادر الميناء متجهة إلى جدة صباح غدا الثلاثاء.

ويأتي استقبال السفينة السياحية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السياحة البحرية في موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تسعى أن تكون مركزًا إقليميًا للسياحة والخدمات البحرية واللوجستية، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، واستمرار أعمال التطوير لرفع كفاءة الموانئ التابعة لها، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتزامن استقبال السفينة السياحية مع عيد الأضحى المبارك، مما يعكس جاهزية واستمرارية العمل بكفاءة داخل موانئ المنطقة الاقتصادية حتى خلال فترات الذروة والأعياد.