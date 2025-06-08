أجواء جميلة واحتفالات.. حدائق القناطر تتألق في ثالث أيام العيد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية زحاما من الزائرين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من الأطفال والشباب وكبار السن والسياح العرب والأجانب الذين توافدوا عليها من جميع محافظات مصر، والتي ظهرت في أبهى صورها.

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الخطة التي جرى وضعها للخروج بالاحتفالات أتت ثمارها حتى الآن ولم يحدث ما يعكر صفو الزائرين، مشيرا إلى أن تواجد رجال الشرطة بمداخل ومخارج الحدائق ساعد في قضاء المواطنين يوما هادئا استمتعوا فيه بكل نسمات الجمال.

أضاف المحافظ، أن أعين رجال الزراعة لن تغفل ولو لحظة واحدة عن مافيا التعديات على الأراضى الزراعية بالقرب والمدن لمنع أي حالة تعدي في المهد لأنها قضية أمن قومي تهم الأجيال القادمة ولابد من الحفاظ عليها.

وطالب المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بكافة الشوارع والميادين العامة بنطاق المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإضفاء مظهراً حضارياً.