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ضبط 100 كيلو مصنعات لحوم فاسدة في حملات تموينية بالإسماعيلية

11:17 م السبت 07 يونيو 2025

ضبط 100 كيلو مصنعات لحوم فاسدة في حملات تموينية با

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الإسماعيلية _أميرة يوسف:

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية جهودها الرقابية بمختلف مراكز المحافظة ، في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأكدت شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 100 كجم من مصنعات اللحوم والجبن، بالإضافة إلى 300 عبوة من الزبادي واللبن الرايب غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، وذلك داخل أحد محال السوبر ماركت بنطاق حي أول.

وتواصل المديرية تنفيذ حملاتها بشكل يومي بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من التزام التجار بمعايير الجودة والسلامة، ومنع تداول السلع المغشوشة أو الفاسدة، حفاظًا على صحة المواطنين خلال أيام العيد.

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