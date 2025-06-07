محافظ أسيوط يشارك الأيتام رحلة ترفيهية في عيد الأضحى (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

في مشهد إنساني يعكس روح التكافل المجتمعي، شارك اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أطفال دار "الحنان" للأيتام (بنين) ودار "الصفا" (بنات) احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، من خلال تنظيم رحلة ترفيهية إلى مدينة الملاهي بمدينة أسيوط الجديدة، وسط أجواء من الفرح والأنشطة الترفيهية المتنوعة.

رافق المحافظ خلال الرحلة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور حسام صلاح فخري، مدير الإدارة العامة للتنمية بجهاز مدينة أسيوط الجديدة، والشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

تجول المحافظ داخل الملاهي بصحبة الأطفال، مشاركًا إياهم الألعاب والأنشطة، في مشهد جسّد مشاعر الألفة والاهتمام، وعكس التزام المحافظة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الأطفال الأيتام.

أكد اللواء هشام أبو النصر أن رعاية الأيتام ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا تمثل أولوية للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحافظة لدمج الأطفال في المجتمع، وتنمية مهاراتهم من خلال أنشطة ترفيهية وتربوية تسهم في بناء شخصياتهم وتعزز شعورهم بالأمان والانتماء.

وفي ختام الزيارة، أعرب المحافظ عن تقديره لجهود العاملين بدور الرعاية الاجتماعية، مثمنًا دور مديرية التضامن الاجتماعي في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهذه الفئات، وحرصها على إدخال البهجة إلى قلوبهم في مختلف المناسبات.