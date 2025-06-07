إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في ثاني أيام العيد (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت شواطئ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، إقبالًا متوسطًا من المواطنين، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث لم تتخطَّ نسب الإشغال 20%.

وتوافد عشرات الأسر والعائلات، مع ساعات النهار الأولى من اليوم السبت على شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 59 شاطئًا، ممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، تزامنًا مع ثاني أيام العيد وسط أجواء طقس معتدل.

ووفقًا لبيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، سجلت شواطئ القطاع الشرقي للمحافظة إقبالًا متوسطًا يصل إلى 20%، مقابل نسبة إقبال 5% بشواطئ القطاع الغربي.

ورفعت شواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية الرايات الخضراء، والتي تشير إلى أن البحر آمن ومتاح للنزول، فيما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الصفراء، والتي تشير إلى وجود بعض الاضطرابات في أمواج البحر، ولكنها تسمح بنزول البحر والسباحة مع اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

ويسود الإسكندرية طقس ربيعي معتدل، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 28 للعظمى و21 للصغرى، مع رياح بسرعة 14 كم/الساعة، ونسبة رطوبة 67%.