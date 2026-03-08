

أصدر حزب الله بيانًا اليوم الأحد، أعلن فيه تنفيذ هجوم صاروخي ضد تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون الحدودية.

وأكد الحزب، أن العملية جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية المجرمة التي طالت عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، مشددًا على حق المقاومة في الدفاع عن الأراضي اللبنانية والمواطنين.

وأوضح حزب الله، أن الهجوم وقع عند الساعة 03:50 فجر اليوم، مستهدفًا مواقع عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر، مؤكدًا على أن النصر من عند الله تعالى.