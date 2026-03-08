إعلان

الجيش الإسرائيلي يستهدف قادة بفيلق القدس الإيراني في بيروت

كتب : محمد أبو بكر

05:08 ص 08/03/2026

الغارات الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف قادة رئيسيين ضمن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العاصمة اللبنانية بيروت.

في سياق متصل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجولان بعد تسلل مسيرة، في تحذير لسكان المنطقة من احتمال وقوع هجمات صاروخية أو استهدافات جديدة.

تأتي هذه التطورات ضمن تصاعد التوترات في المنطقة بعد سلسلة من الضربات العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية في لبنان وسوريا.

الغارات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي فليق القدس القدس فليق القدس الإيراني

