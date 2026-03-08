أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف قادة رئيسيين ضمن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العاصمة اللبنانية بيروت.

في سياق متصل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجولان بعد تسلل مسيرة، في تحذير لسكان المنطقة من احتمال وقوع هجمات صاروخية أو استهدافات جديدة.

تأتي هذه التطورات ضمن تصاعد التوترات في المنطقة بعد سلسلة من الضربات العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية في لبنان وسوريا.